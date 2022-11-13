Лапорта: «Месси знает, что «Барселона» всегда будет его домом дня него»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на слухи о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Лео знает, что «Барселона» всегда будет для него домом. Но позвольте мне не говорить о Лео, потому что - он игрок другой команды, и мы снова запустим эту серию заявлений и контрзаявлений, которые не принесут нам никакой пользы. У Месси есть контракт с "ПСЖ". Могу лишь сказать, что Лео — лучший игрок в истории «Барселоны», — цитирует Лапорту Sport.es.

Нынешнее соглашение 35-летнего Месси с "ПСЖ" рассчитано до конца июня 2023 года с возможностью продления на один год. В текущем сезоне аргентинец провел за «ПСЖ» 18 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.