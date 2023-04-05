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Сегодня, 12:33

«ПСЖ» опасается, что Неймар летом не пройдет медосмотр при трансфере в другой клуб

Ана Горшкова
Корреспондент
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«ПСЖ» хочет летом продать нападающего Неймара, сообщает Le Parisien.

По данным источника, в клубе опасаются, что бразилец летом может не пройти медицинский осмотр при переходе в новую команду. В последние месяцы Неймара связывали с переходом в АПЛ, но его проблемы с физической формой, вероятно, помешают трансферу за большие деньги.

Информируется, что спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш настаивает на уходе форварда из-за его постоянной недоступности. Также руководство хочет полностью сосредоточить проект вокруг французского нападающего Килиана Мбаппе.

Сам Неймар, по данным The Athletic, не хочет покидать парижский клуб и будет рад провести оставшиеся годы своей карьеры в столице Франции. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

31-летний игрок получил травму лодыжки в матче с «Лиллем» 19 февраля и был вынужден перенести операцию в Дохе, которая была признана успешной. В настоящее время Неймар проходит обширную программу реабилитации, ожидается, что он не вернется в состав «ПСЖ» до конца сезона.

Всего на счету Неймара 20 матчей в текущем розыгрыше лиги 1, 13 голов и 11 результативных передач.

Источник: Le Parisien
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 21 3 5 68-29 66
2
 Марсель 29 18 6 5 54-29 60
3
 Ланс 29 17 9 3 48-21 60
4
 Монако 29 17 6 6 61-40 57
5
 Ренн 29 15 5 9 47-30 50
6
 Лилль 29 15 7 7 54-37 52
7
 Ницца 29 11 12 6 38-26 45
8
 Лорьян 29 12 8 9 42-40 44
9
 Реймс 29 11 13 5 39-28 46
10
 Лион 29 12 8 9 44-32 44
11
 Монпелье 29 11 4 14 45-48 37
12
 Тулуза 29 10 5 14 44-51 35
13
 Клермон Фут 29 10 7 12 29-41 37
14
 Нант 29 6 12 11 30-40 30
15
 Страсбур 29 5 11 13 37-50 26
16
 Осер 29 6 8 15 24-51 26
17
 Брест 29 6 9 14 33-47 27
18
 Труа 29 4 9 16 38-62 21
19
 Аяччо 29 6 3 20 21-52 21
20
 Анже 29 2 5 22 22-64 11
Результаты / календарь
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38 тур
7.04 22:00
Ланс – Страсбур
 - : -
8.04 18:00
Анже – Лилль
 - : -
8.04 22:00
Ницца – ПСЖ
 - : -
9.04 14:00
Лион – Ренн
 - : -
9.04 16:00
Аяччо – Осер
 - : -
9.04 16:00
Монпелье – Тулуза
 - : -
9.04 16:00
Реймс – Брест
 - : -
9.04 16:00
Труа – Клермон Фут
 - : -
9.04 18:05
Нант – Монако
 - : -
9.04 21:45
Лорьян – Марсель
 - : -
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 24 2 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 22 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 23 2 2
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