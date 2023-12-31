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Головин занял 5-е место в списке самых дорогих игроков с постсоветского пространства

Руслан Минаев
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Александр Головин.
Фото AFP

Полузащитник «Монако» Александр Головин занял 5-е место в списке самых дорогих игроков из стран бывшего СССР по версии портала Transfermarkt.

Стоимость 27-летнего россиянина составляет 30 миллионов евро.

Лидирует в списке вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия (Грузия) — 80 миллионов евро. В тройке — украинцы Александр Зинченко («Арсенал») и Михаил Мудрик («Челси»), стоимость которых составляет 42 и 40 миллионов евро. Четвертое место занимает вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили — 30 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих игроков из стран бывшего СССР:

1. Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи») — 80 миллионов евро

2. Александр Зинченко (Украина, «Арсенал») — 42 миллиона

3. Михаил Мудрик (Украина, «Челси») — 40 миллионов

4. Георгий Мамардашвили (Грузия, «Валенсия») — 30 миллионов

5. Александр Головин (Россия, «Монако») — 30 миллионов

6. Виталий Миколенко (Украина, «Эвертон») — 28 миллионов

7. Артем Довбик (Украина, «Жирона») — 28 миллионов

8. Илья Забарный (Украина, «Борнмут») — 25 миллионов

9. Анатолий Трубин (Украина, «Бенфика») — 25 миллионов

10. Виктор Цыганков (Украина, «Жирона») — 25 миллионов

Александр Головин
Александр Зинченко
Виктор Цыганков
Хвича Кварацхелия
Михаил Мудрик
2
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Романцев считает, что Головин достиг уровня лучших футболистов Европы
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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12.01 23:00
Марсель – Страсбур
 - : -
13.01 19:00
Монако – Реймс
 - : -
13.01 23:00
Ренн – Ницца
 - : -
14.01 15:00
Лилль – Лорьян
 - : -
14.01 17:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 17:00
Метц – Тулуза
 - : -
14.01 17:00
Нант – Клермон Фут
 - : -
14.01 19:05
Гавр – Лион
 - : -
14.01 22:45
Ланс – ПСЖ
 - : -
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