«ПСЖ» объявил о переходе Доннаруммы

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал игроком «ПСЖ», сообщает 14 июля официальный Twitter клуба.

Контракт рассчитан до 2026 года. Ранее футболист выступал за «Милан». Он покинул итальянский клуб на правах свободного агента.

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer l'arriv?e dans son effectif de Gianluigi Donnarumma.



Le gardien de but italien a sign? un contrat de cinq ans et est li? au Club jusqu'au 30 juin 2026.#WelcomeGigio — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 14, 2021

22-летний вратарь выиграл со сборной Италии Евро-2020 и был признан лучшим игроком турнира.

В прошедшем сезоне Доннарумма провел 48 матчей за «Милан» во всех турнирах, пропустив 54 мяча и 15 раз сыграв на ноль.