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«ПСЖ» объявил о переходе Доннаруммы

20:35
Джанлуиджи Доннарумма. Фото ФК «ПСЖ»
Джанлуиджи Доннарумма. Фото ФК «ПСЖ»
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Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал игроком «ПСЖ», сообщает 14 июля официальный Twitter клуба.

Контракт рассчитан до 2026 года. Ранее футболист выступал за «Милан». Он покинул итальянский клуб на правах свободного агента.

22-летний вратарь выиграл со сборной Италии Евро-2020 и был признан лучшим игроком турнира.

В прошедшем сезоне Доннарумма провел 48 матчей за «Милан» во всех турнирах, пропустив 54 мяча и 15 раз сыграв на ноль.

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Евгений Петров все материалы автора

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