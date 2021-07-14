Луан Перес стал игроком «Марселя»
18:32
Защитник Луан Перес перешел в «Марсель», сообщает 14 июля официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на четыре года. Новичок будет выступать под 14-м номером.
Ранее бразилец выступал у себя на родине за «Сантос». Он уже прошел медосмотр и подписал контракт. Клубы достигли договоренности о трансфере.
26-летний игрок в текущем сезоне провел семь матчей в чемпионате Бразилии за команду.
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