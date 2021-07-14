Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Луан Перес стал игроком «Марселя»

18:32
Теги:

Защитник Луан Перес перешел в «Марсель», сообщает 14 июля официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на четыре года. Новичок будет выступать под 14-м номером.

Ранее бразилец выступал у себя на родине за «Сантос». Он уже прошел медосмотр и подписал контракт. Клубы достигли договоренности о трансфере.

26-летний игрок в текущем сезоне провел семь матчей в чемпионате Бразилии за команду.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сергей Федоров назначен главным тренером ЦСКА
Подозреваемый в драке в Кузьминках устроил скандал в отделе полиции
Захарова попросила МИД ФРГ назвать «пострадавшие» от «Спутника V» страны
Вскрылась шокирующая правда о смерти Владимира Меньшова
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд