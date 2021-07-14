Луан Перес стал игроком «Марселя»

Защитник Луан Перес перешел в «Марсель», сообщает 14 июля официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на четыре года. Новичок будет выступать под 14-м номером.

Ранее бразилец выступал у себя на родине за «Сантос». Он уже прошел медосмотр и подписал контракт. Клубы достигли договоренности о трансфере.

26-летний игрок в текущем сезоне провел семь матчей в чемпионате Бразилии за команду.