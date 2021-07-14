Доннарумма: «Я в восторге от перехода в «ПСЖ»

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал переход в «ПСЖ».

«Я в восторге от перехода в этот топ-клуб. Я чувствую, что готов принять новый вызов и продолжить свой рост.

С «ПСЖ» я хочу выиграть как можно больше трофеев и порадовать фанатов», — заявил Доннарумма официальному сайту клуба.

«Мы с радостью приветствуем Джанлуиджи Доннарумму в «ПСЖ». Мы поздравляем его с завоеванием приза лучшему игроку Евро и победой на турнире.

Я уверен, что Джанлуиджи ждет по-парижски теплый прием в нашем клубе — от его партнеров, тренерского штаба и фанатов», — добавил президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

Итальянец перешел в ПСЖ на правах свободного агента и подписал пятилетнее соглашение с парижским клубом.