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13 марта, 20:00

«ПСЖ» — «Ницца»: смотреть трансляцию матча Кубка Франции

«ПСЖ» сыграет с «Ниццей» в 1/4 финала Кубка Франции 13 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты &amp;quot;ПСЖ&amp;quot;.
Фото AFP

«ПСЖ» на своем поле сыграет с «Ниццей» в рамках 1/4 финала Кубка Франции в среду, 13 марта. Игра состоится на стадионе «Парк принцев» в Париже, Франция. Начало — в 23:10 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «ПСЖ» — «Ницца» можно на сайте «СЭ» в матч-центре. Трансляцию игры в прямом эфире можно посмотреть на телеканале СТАРТ по платной подписке. Эфир начнется в 22.45 мск.

В 1/32 финала «ПСЖ» забил 9 безответных мячей в ворота «Ревеля», в 1/16 финала — разгромил «Орлеан» (4:1), в 1/8 финала — победил «Брест» (3:1). «Ницца» начала свой путь в Кубке Франции-2023/24 с 1/32 финала, где прошла «Осер» в серии пенальти, затем в 1/16 финала одолела «Бордо» (3:2). а в 1/8 финала разгромила «Монпелье» (4:1).

Действующим обладателем Кубка Франции является «Тулуза».

Кубок Франции по футболу: турнирная таблица в актуальном виде и результаты

Футбол
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 17 8 1 62-23 59
2
 Брест 26 13 8 5 36-20 47
3
 Монако 26 13 7 6 47-36 46
4
 Лилль 26 11 10 5 37-23 43
5
 Ницца 26 12 7 7 27-20 43
6
 Ланс 26 12 6 8 35-27 42
7
 Марсель 26 10 9 7 40-28 39
8
 Ренн 26 10 9 7 40-31 39
9
 Реймс 26 11 5 10 34-35 38
10
 Лион 26 10 4 12 30-40 34
11
 Тулуза 26 7 8 11 29-36 29
12
 Страсбур 26 7 8 11 28-39 29
13
 Гавр 26 6 9 11 26-33 27
14
 Монпелье 26 6 9 11 31-40 27
15
 Лорьян 26 6 8 12 35-49 26
16
 Нант 26 7 4 15 24-41 25
17
 Метц 26 6 5 15 23-39 23
18
 Клермон Фут 26 4 8 14 19-43 20
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.03 23:00
Лилль – Ланс
 - : -
30.03 19:00
Метц – Монако
 - : -
30.03 23:00
Лион – Реймс
 - : -
31.03 14:00
Лорьян – Брест
 - : -
31.03 16:00
Клермон Фут – Тулуза
 - : -
31.03 16:00
Гавр – Монпелье
 - : -
31.03 16:00
Ницца – Нант
 - : -
31.03 18:05
Страсбур – Ренн
 - : -
31.03 21:45
Марсель – ПСЖ
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 15 2 4
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 19 2 3
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 17 1 2
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