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«ПСЖ» достиг договоренности с Хакими

16:33
Ашраф Хакими. Фото Reuters
Ашраф Хакими. Фото Reuters
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Защитник «Интера» Ашраф Хакими близок к переходу в «ПСЖ», утверждает в Twitter журналиста RMC Sport Мохамед Бухафси.

Парижанам удалось достичь договоренности с 22-летним игроком. Клубы близки к соглашению.

Хакими провел 45 матчей за «Интер» в минувшем сезоне, на его счету 7 голов и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость марокканца в 50 миллионов евро.

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