«ПСЖ» достиг договоренности с Хакими

Защитник «Интера» Ашраф Хакими близок к переходу в «ПСЖ», утверждает в Twitter журналиста RMC Sport Мохамед Бухафси.

Парижанам удалось достичь договоренности с 22-летним игроком. Клубы близки к соглашению.

Хакими провел 45 матчей за «Интер» в минувшем сезоне, на его счету 7 голов и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость марокканца в 50 миллионов евро.