В матче 35-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" сыграл вничью с "Ниццей" – 1:1. В конце встречи пенальти не смог реализовать нападающий парижан Эдинсон Кавани. Таким образом, "ПСЖ" выиграл только один матч из семи последних во всех турнирах.

Чемпионат Франции

Лига 1

35-й тур

"ПСЖ" – "Ницца" – 1:1 (0:0)

Голы: Ганаго, 46 (0:1). Неймар, 60 – с пенальти (1:1).

Нереализованный пенальти: Кавани, 90+3 (вратарь)

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Бернат, Маркиньюс, Кимпембе, Дракслер (Кюрзава, 66), Верратти, Паредес (Диаби, 66), Кавани, Ди Мария, Неймар.

"Ницца": Бенитес, Данте, Бюрнер (Срарфи, 89), Сарр, Эрелль, Аталь, Данилу, Ле Мелу, Тамез, Сен-Максимен (Ле Биан, 76), Ганаго (Макенго, 61).

Предупреждения: Верратти, 54. Аталь, 69. Данте, 90. Кавани, 90+7. Эрелль, 90+7.

Судья: Шнайдер (Франция).

4 мая. Париж. Стадион "Парк де Пренс".