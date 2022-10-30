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Сегодня, 17:00

«ПСЖ» намерен продлить контракт с защитником Кимпембе

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководство «ПСЖ» сосредоточилось на сохранении в команде защитника Преснеля Кимпембе, сообщает Foot Mercato.

Парижский клуб планирует продлить контракт с 27-летним французом до старта чемпионата мира-2022.

Срок действующего контракта футболиста с парижанами рассчитан до середины 2024 года. За «ПСЖ» Преснель выступает с июля 2015 года.

В нынешнем розыгрыше французского чемпионата Кимпембе провел семь матчей, в которых получил три желтые карточки.

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Основные источники исследования

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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 11 2 0 36-8 35
2
 Ланс 13 9 3 1 22-8 30
3
 Лорьян 12 8 3 1 23-16 27
4
 Марсель 13 7 3 3 22-11 24
5
 Ренн 12 7 3 2 25-12 24
6
 Лилль 12 7 1 4 25-21 22
7
 Монако 12 6 3 3 23-18 21
8
 Клермон Фут 12 5 2 5 16-19 17
9
 Лион 12 5 2 5 21-16 17
10
 Тулуза 13 4 4 5 19-23 16
11
 Ницца 12 3 4 5 11-15 13
12
 Труа 13 3 4 6 24-28 13
13
 Реймс 12 2 6 4 14-20 12
14
 Осер 13 3 3 7 13-25 12
15
 Монпелье 12 4 0 8 22-24 12
16
 Нант 12 2 5 5 14-20 11
17
 Страсбур 13 1 7 5 14-21 10
18
 Брест 12 2 3 7 14-26 9
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 Анже 12 2 2 8 14-29 8
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 Аяччо 13 2 2 9 8-20 8
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29.10 18:00
ПСЖ – Труа
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30.10 15:00
Осер – Аяччо
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30.10 17:00
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