«ПСЖ» намерен продлить контракт с защитником Кимпембе
Руководство «ПСЖ» сосредоточилось на сохранении в команде защитника Преснеля Кимпембе, сообщает Foot Mercato.
Парижский клуб планирует продлить контракт с 27-летним французом до старта чемпионата мира-2022.
Срок действующего контракта футболиста с парижанами рассчитан до середины 2024 года. За «ПСЖ» Преснель выступает с июля 2015 года.
В нынешнем розыгрыше французского чемпионата Кимпембе провел семь матчей, в которых получил три желтые карточки.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|13
|11
|2
|0
|36-8
|35
|
2
|Ланс
|13
|9
|3
|1
|22-8
|30
|
3
|Лорьян
|12
|8
|3
|1
|23-16
|27
|
4
|Марсель
|13
|7
|3
|3
|22-11
|24
|
5
|Ренн
|12
|7
|3
|2
|25-12
|24
|
6
|Лилль
|12
|7
|1
|4
|25-21
|22
|
7
|Монако
|12
|6
|3
|3
|23-18
|21
|
8
|Клермон Фут
|12
|5
|2
|5
|16-19
|17
|
9
|Лион
|12
|5
|2
|5
|21-16
|17
|
10
|Тулуза
|13
|4
|4
|5
|19-23
|16
|
11
|Ницца
|12
|3
|4
|5
|11-15
|13
|
12
|Труа
|13
|3
|4
|6
|24-28
|13
|
13
|Реймс
|12
|2
|6
|4
|14-20
|12
|
14
|Осер
|13
|3
|3
|7
|13-25
|12
|
15
|Монпелье
|12
|4
|0
|8
|22-24
|12
|
16
|Нант
|12
|2
|5
|5
|14-20
|11
|
17
|Страсбур
|13
|1
|7
|5
|14-21
|10
|
18
|Брест
|12
|2
|3
|7
|14-26
|9
|
19
|Анже
|12
|2
|2
|8
|14-29
|8
|
20
|Аяччо
|13
|2
|2
|9
|8-20
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.10
|22:00
|
Ланс – Тулуза
|3 : 0
|29.10
|18:00
|
ПСЖ – Труа
|4 : 3
|29.10
|22:00
|
Страсбур – Марсель
|2 : 2
|30.10
|15:00
|
Осер – Аяччо
|1 : 0
|30.10
|17:00
|
Брест – Реймс
|- : -
|30.10
|17:00
|
Монако – Анже
|- : -
|30.10
|17:00
|
Нант – Клермон Фут
|- : -
|30.10
|17:00
|
Ренн – Монпелье
|- : -
|30.10
|19:05
|
Лорьян – Ницца
|- : -
|30.10
|22:45
|
Лион – Лилль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|11
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|10
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|9
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|8
|1
|2
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