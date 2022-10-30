«Осер» переиграл «Аяччо» и покинул зону вылета лиги 1

«Осер» на своем поле переиграл «Аяччо» в матче 13-го тура чемпионата Франции.

Автором победного мяча стал полузащитник Хамза Сахи, который отличился в начале первого тайма.

«Осер» набрал 12 очков и поднялся на 15-ю строчку. А вот «Аяччо» остается в зоне вылета, занимая 19-е место (8 очков).