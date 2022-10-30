«Осер» переиграл «Аяччо» и покинул зону вылета лиги 1
«Осер» на своем поле переиграл «Аяччо» в матче 13-го тура чемпионата Франции.
Автором победного мяча стал полузащитник Хамза Сахи, который отличился в начале первого тайма.
«Осер» набрал 12 очков и поднялся на 15-ю строчку. А вот «Аяччо» остается в зоне вылета, занимая 19-е место (8 очков).
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|
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|0
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|35
|
2
|Ланс
|13
|9
|3
|1
|22-8
|30
|
3
|Лорьян
|12
|8
|3
|1
|23-16
|27
|
4
|Марсель
|13
|7
|3
|3
|22-11
|24
|
5
|Ренн
|12
|7
|3
|2
|25-12
|24
|
6
|Лилль
|12
|7
|1
|4
|25-21
|22
|
7
|Монако
|12
|6
|3
|3
|23-18
|21
|
8
|Клермон Фут
|12
|5
|2
|5
|16-19
|17
|
9
|Лион
|12
|5
|2
|5
|21-16
|17
|
10
|Тулуза
|13
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|4
|5
|19-23
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|
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|12
|3
|4
|5
|11-15
|13
|
12
|Труа
|13
|3
|4
|6
|24-28
|13
|
13
|Реймс
|12
|2
|6
|4
|14-20
|12
|
14
|Осер
|13
|3
|3
|7
|13-25
|12
|
15
|Монпелье
|12
|4
|0
|8
|22-24
|12
|
16
|Нант
|12
|2
|5
|5
|14-20
|11
|
17
|Страсбур
|13
|1
|7
|5
|14-21
|10
|
18
|Брест
|12
|2
|3
|7
|14-26
|9
|
19
|Анже
|12
|2
|2
|8
|14-29
|8
|
20
|Аяччо
|13
|2
|2
|9
|8-20
|8
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|28.10
|22:00
|
Ланс – Тулуза
|3 : 0
|29.10
|18:00
|
ПСЖ – Труа
|4 : 3
|29.10
|22:00
|
Страсбур – Марсель
|2 : 2
|30.10
|15:00
|
Осер – Аяччо
|1 : 0
|30.10
|17:00
|
Брест – Реймс
|- : -
|30.10
|17:00
|
Монако – Анже
|- : -
|30.10
|17:00
|
Нант – Клермон Фут
|- : -
|30.10
|17:00
|
Ренн – Монпелье
|- : -
|30.10
|19:05
|
Лорьян – Ницца
|- : -
|30.10
|22:45
|
Лион – Лилль
|- : -
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|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|11
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|10
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|9
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|8
|1
|2
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