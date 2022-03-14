«ПСЖ» может расторгнуть контракт с Икарди

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди может стать свободным агентом, сообщает Calciomercato. Парижане рассматривают вариант с досрочным расторжением контракта 29-летнего игрока, который рассчитан до июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» выставит аргентинца на трансфер и будет продавать только при подходящем предложении. Однако парижане готовы пересмотреть свое решение, поскольку футболист мало играет, но получает большую зарплату.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 5 мячей в 28 матчах за парижан.

Напомним, что в 2019 году «ПСЖ» заплатил «Интеру» за Икарди 58 миллионов евро.