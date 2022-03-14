Артета, Индзаги и тен Хаг находятся в списке кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» занимается активным поиском нового главного тренера, который будет работать с командой со следующего сезона, сообщает L'Equipe.

Основным кандидатом на этот пост является бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, с которым клуб уже давно ведет переговоры.

Если сделка сорвется, то парижане прорабатывают альтернативные варианты. В список возможных кандидатов попали Микель Артета («Арсенал»), Симоне Индзаги («Интер») и Эрик тен Хаг («Аякс»).

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» также проявляет интерес к главному тренера «Атлетико» Диего Симоне.

Руководство парижского клуба окончательно решило расстаться с нынешним тренером команды Диего Симеоне.