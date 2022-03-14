Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 19:46

Артета, Индзаги и тен Хаг находятся в списке кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Руководство «ПСЖ» занимается активным поиском нового главного тренера, который будет работать с командой со следующего сезона, сообщает L'Equipe.

Основным кандидатом на этот пост является бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, с которым клуб уже давно ведет переговоры.

Если сделка сорвется, то парижане прорабатывают альтернативные варианты. В список возможных кандидатов попали Микель Артета («Арсенал»), Симоне Индзаги («Интер») и Эрик тен Хаг («Аякс»).

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» также проявляет интерес к главному тренера «Атлетико» Диего Симоне.

Руководство парижского клуба окончательно решило расстаться с нынешним тренером команды Диего Симеоне.

Диего Симеоне
Зинедин Зидан
Маурисио Почеттино
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Микель Артета
Симоне Индзаги
Эрик тен Хаг
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Рубин» — «Ростов»: Лисакович получил прямую красную карточку
«Рубин» — «Ростов»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
«Рубин» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 14 марта онлайн в прямом эфире
«Рубин» — «Ростов»: правильно ли удален Лисакович?
Доллар по 30, айфоны еще не появились. Каким был мир, когда начинали играть Кошечкин и Еременко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» может расторгнуть контракт с Икарди

«ПСЖ» договорился о контракте с Дембеле
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 20 5 3 59-24 65
2
 Ницца 28 15 6 7 38-21 50
3
 Марсель 28 14 8 6 43-26 50
4
 Ренн 28 15 4 9 57-27 49
5
 Страсбур 28 13 8 7 50-32 47
6
 Лилль 28 11 10 7 37-35 43
7
 Нант 28 12 6 10 36-30 42
8
 Лион 28 11 9 8 40-37 41
9
 Монако 28 11 8 9 40-30 41
10
 Ланс 28 11 8 9 42-38 41
11
 Монпелье 28 11 5 12 41-40 38
12
 Реймс 28 8 11 9 32-31 35
13
 Брест 28 9 8 11 36-42 35
14
 Анже 28 7 8 13 31-41 29
15
 Труа 28 7 7 14 26-41 28
16
 Клермон Фут 28 7 7 14 27-48 28
17
 Лорьян 28 6 9 13 24-43 27
18
 Сент-Этьен 28 6 8 14 28-50 26
19
 Метц 28 4 11 13 25-46 23
20
 Бордо 28 4 10 14 38-68 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.03 23:00
Сент-Этьен – Труа
 - : -
19.03 19:00
Ланс – Клермон Фут
 - : -
19.03 23:00
Нант – Лилль
 - : -
20.03 15:00
Монако – ПСЖ
 - : -
20.03 17:00
Анже – Брест
 - : -
20.03 17:00
Бордо – Монпелье
 - : -
20.03 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
20.03 17:00
Ренн – Метц
 - : -
20.03 19:05
Реймс – Лион
 - : -
20.03 22:45
Марсель – Ницца
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 14
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 24 2 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 23 1 7
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 27 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости