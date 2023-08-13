«ПСЖ» договорился с Коло-Муани о контракте и сделает предложение «Айнтрахту»

«ПСЖ» устно договорился о контракте с нападающим «Айнтрахта» Рандалем Коло-Муани, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

По данным источника, спортивный директор немецкого клуба Маркус Креше требует 100 миллионов евро и бонусы за трансфер 24-летнего игрока. «ПСЖ» готовит официальное предложение.

В прошлом сезоне форвард провел за «Айнтрахт» 46 матчей, забил 23 гола и отдал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.