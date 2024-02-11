«ПСЖ» обыграл «Лилль», Мбаппе впервые в сезоне провел весь матч на скамейке

«ПСЖ» дома одержал победу над «Лиллем» в матче 21-го тура французской лиги 1 — 3:1.

За парижан забили Гонсалу Рамуш (10-я минута) и Рандаль Коло-Муани (80-я). Еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Александру.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе впервые в сезоне провел весь матч на скамейке запасных. Ранее 25-летний француз пропустил только игру с «Лорьяном» в 1-м туре (0:0), когда его отстранили от основной команды и не включили в заявку на матч.

Единственный гол «Лилля» на 6-й минуте забил экс-игрок ЦСКА Юсуф Языджи.

«ПСЖ» (50 очков) продолжает лидировать в лиге 1. «Лилль» (35) идет четвертым в турнирной таблице