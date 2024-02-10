«ПСЖ» сыграет с «Лиллем» в матче 21-го тура лиги 1 в субботу, 10 февраля. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «ПСЖ» — «Лилль» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. Официальных видеотрансляций матчей чемпионата Франции в России нет. Следить за играми в прямом эфире можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Парижский клуб набрал 47 очков и лидирует в турнирной таблице лиги 1. Команда из Лилля с 35 баллами располагается на 4-й строчке.

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