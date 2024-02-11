Мбаппе впервые за 6 лет попал в запас «ПСЖ» и не вышел на поле

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не принял участия в матче 21-го тура лиги 1 против «Лилля» (3:1), оставшись на скамейке запасных.

25-летний француз в третий раз за все время выступлений за парижан не вышел на поле, попав в заявку на игру чемпионата Франции, сообщает Opta. До этого он оставался в запасе команды в матчах с «Нантом» (ноябрь 2017 года) и «Монако» (апрель 2018 года).

В сезоне-2023/24 Мбаппе принял участие в 19 матчах «ПСЖ» в лиге 1, забил 20 голов и сделал 4 результативные передачи.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 50 очками в 21 матче.