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11 февраля, 01:34

Мбаппе впервые за 6 лет попал в запас «ПСЖ» и не вышел на поле

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Килиан Мбаппе (в центре).
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не принял участия в матче 21-го тура лиги 1 против «Лилля» (3:1), оставшись на скамейке запасных.

25-летний француз в третий раз за все время выступлений за парижан не вышел на поле, попав в заявку на игру чемпионата Франции, сообщает Opta. До этого он оставался в запасе команды в матчах с «Нантом» (ноябрь 2017 года) и «Монако» (апрель 2018 года).

В сезоне-2023/24 Мбаппе принял участие в 19 матчах «ПСЖ» в лиге 1, забил 20 голов и сделал 4 результативные передачи.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 50 очками в 21 матче.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 15 5 1 51-18 50
2
 Ницца 21 11 6 4 22-14 39
3
 Монако 21 11 5 5 40-30 38
4
 Брест 21 10 7 4 30-18 37
5
 Лилль 21 9 8 4 29-17 35
6
 Ланс 21 10 5 6 27-20 35
7
 Ренн 21 8 7 6 31-25 31
8
 Марсель 21 7 9 5 29-23 30
9
 Реймс 21 9 3 9 27-29 30
10
 Страсбур 21 6 7 8 22-29 25
11
 Гавр 21 5 9 7 23-25 24
12
 Нант 21 6 4 11 22-32 22
13
 Лион 21 6 4 11 22-34 22
14
 Монпелье 21 4 8 9 21-27 20
15
 Тулуза 21 4 8 9 20-29 20
16
 Лорьян 21 4 7 10 28-42 19
17
 Метц 21 4 5 12 18-32 17
18
 Клермон Фут 21 3 7 11 15-33 16
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
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34 тур
9.02 23:00
Марсель – Метц
 1 : 1
10.02 19:00
Ланс – Страсбур
 3 : 1
10.02 23:00
ПСЖ – Лилль
 3 : 1
11.02 15:00
Гавр – Ренн
 0 : 1
11.02 17:00
Клермон Фут – Брест
 1 : 1
11.02 17:00
Лорьян – Реймс
 2 : 0
11.02 17:00
Тулуза – Нант
 1 : 2
11.02 19:05
Монпелье – Лион
 1 : 2
11.02 22:45
Ницца – Монако
 2 : 3
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 20
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Александр Ляказетт

Лион

 11
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Виссам Бен-Йеддер

Монако

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ПСЖ

 7
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Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

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Ланс

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Гавр

 15 1 2
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