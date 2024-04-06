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Сегодня, 20:00

«ПСЖ» — «Клермон Фут»: смотреть трансляцию лиги Франции

«ПСЖ» и «Клермон Фут» сыграют в матче лиги 1 6 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

«ПСЖ» 6 апреля дома примет «Клермон Фут» в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу. Игра в Париже на стадионе «Парк де Пренс» начнется в 22.00 по московскому времени.

Посмотреть бесплатно видеотрансляцию матча «ПСЖ» — «Клермон Фут» можно будет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим список ссылок на прямые эфире игры 28-го тура лиги 1 — первая, вторая и третья. В матч-центре «СЭ» следите за ключевыми событиями противостояния «ПСЖ» и «Клермон Фут».

«ПСЖ» тренера Луиса Энрике лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 62 набранными очками после 27 матчей. «Клермон Фут» — 18-й с 20 баллами после 27 игр.

В текущем сезоне форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе провел в общей сложности 39 матчей за парижан во всех турнирах, забил 39 голов и сделал восемь результативных передач.

Чемпионат Франции по футболу: новости и статьи, обзоры и расписание игр, результаты и календарь, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Клермон Фут
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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24 часа
3 дня
Неделя

«Гавр» Кузяева сыграл вничью с «Лансом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 18 8 1 64-23 62
2
 Брест 27 14 8 5 37-20 50
3
 Лилль 28 13 10 5 42-25 49
4
 Монако 27 14 7 6 52-38 49
5
 Ланс 28 12 7 9 37-30 43
6
 Ницца 27 12 7 8 28-22 43
7
 Марсель 28 10 9 9 41-33 39
8
 Ренн 27 10 9 8 40-33 39
9
 Реймс 27 11 6 10 35-36 39
10
 Лион 27 10 5 12 31-41 35
11
 Тулуза 27 8 8 11 32-36 32
12
 Страсбур 27 8 8 11 30-39 32
13
 Монпелье 27 7 9 11 33-40 30
14
 Гавр 28 6 10 12 27-36 28
15
 Нант 27 8 4 15 26-42 28
16
 Лорьян 27 6 8 13 35-50 26
17
 Метц 27 6 5 16 25-44 23
18
 Клермон Фут 27 4 8 15 19-46 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.04 22:00
Лилль – Марсель
 3 : 1
6.04 18:00
Ланс – Гавр
 1 : 1
6.04 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 - : -
7.04 14:00
Брест – Метц
 - : -
7.04 16:00
Монпелье – Лорьян
 - : -
7.04 16:00
Реймс – Ницца
 - : -
7.04 16:00
Тулуза – Страсбур
 - : -
7.04 18:05
Монако – Ренн
 - : -
7.04 21:45
Нант – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 16
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Александр Головин

Александр Головин

Монако

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 16 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 19 2 3
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 18 1 2
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