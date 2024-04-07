Голевой пас Мбаппе принес «ПСЖ» ничью в матче с аутсайдером «Клермоном»
«ПСЖ» дома сыграл вничью с «Клермоном» в матче 28-го тура чемпионата Франции — 1:1.
Гости открыли счет на 32-й минуте благодаря голу Хабиба Кейта. В концовке встречи парижане сравняли счет — с передачи Килиана Мбаппе гол забил Гонсалу Рамуш.
«ПСЖ» набрал 63 очка и лидирует в турнирной таблице лиги 1. Парижане не проигрывают в чемпионате Франции в 23-м матче подряд — 16 побед и 7 ничьих.
«Клермон» замыкает таблицу — 21 очко после 28 туров.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|18
|9
|1
|65-24
|63
|
2
|Брест
|27
|14
|8
|5
|37-20
|50
|
3
|Лилль
|28
|13
|10
|5
|42-25
|49
|
4
|Монако
|27
|14
|7
|6
|52-38
|49
|
5
|Ланс
|28
|12
|7
|9
|37-30
|43
|
6
|Ницца
|27
|12
|7
|8
|28-22
|43
|
7
|Марсель
|28
|10
|9
|9
|41-33
|39
|
8
|Ренн
|27
|10
|9
|8
|40-33
|39
|
9
|Реймс
|27
|11
|6
|10
|35-36
|39
|
10
|Лион
|27
|10
|5
|12
|31-41
|35
|
11
|Тулуза
|27
|8
|8
|11
|32-36
|32
|
12
|Страсбур
|27
|8
|8
|11
|30-39
|32
|
13
|Монпелье
|27
|7
|9
|11
|33-40
|30
|
14
|Гавр
|28
|6
|10
|12
|27-36
|28
|
15
|Нант
|27
|8
|4
|15
|26-42
|28
|
16
|Лорьян
|27
|6
|8
|13
|35-50
|26
|
17
|Метц
|27
|6
|5
|16
|25-44
|23
|
18
|Клермон Фут
|28
|4
|9
|15
|20-47
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.04
|22:00
|
Лилль – Марсель
|3 : 1
|6.04
|18:00
|
Ланс – Гавр
|1 : 1
|6.04
|22:00
|
ПСЖ – Клермон Фут
|1 : 1
|7.04
|14:00
|
Брест – Метц
|- : -
|7.04
|16:00
|
Монпелье – Лорьян
|- : -
|7.04
|16:00
|
Реймс – Ницца
|- : -
|7.04
|16:00
|
Тулуза – Страсбур
|- : -
|7.04
|18:05
|
Монако – Ренн
|- : -
|7.04
|21:45
|
Нант – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|16
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|13
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Александр Головин
Монако
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|17
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|18
|1
|2
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