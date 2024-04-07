Голевой пас Мбаппе принес «ПСЖ» ничью в матче с аутсайдером «Клермоном»

«ПСЖ» дома сыграл вничью с «Клермоном» в матче 28-го тура чемпионата Франции — 1:1.

Гости открыли счет на 32-й минуте благодаря голу Хабиба Кейта. В концовке встречи парижане сравняли счет — с передачи Килиана Мбаппе гол забил Гонсалу Рамуш.

«ПСЖ» набрал 63 очка и лидирует в турнирной таблице лиги 1. Парижане не проигрывают в чемпионате Франции в 23-м матче подряд — 16 побед и 7 ничьих.

«Клермон» замыкает таблицу — 21 очко после 28 туров.