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Голевой пас Мбаппе принес «ПСЖ» ничью в матче с аутсайдером «Клермоном»

Руслан Минаев
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«ПСЖ» — «Клермон».
Фото AFP

«ПСЖ» дома сыграл вничью с «Клермоном» в матче 28-го тура чемпионата Франции — 1:1.

Гости открыли счет на 32-й минуте благодаря голу Хабиба Кейта. В концовке встречи парижане сравняли счет — с передачи Килиана Мбаппе гол забил Гонсалу Рамуш.

«ПСЖ» набрал 63 очка и лидирует в турнирной таблице лиги 1. Парижане не проигрывают в чемпионате Франции в 23-м матче подряд — 16 побед и 7 ничьих.

«Клермон» замыкает таблицу — 21 очко после 28 туров.

Франция. Лига 1. 28-й тур
06 апр, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:1
Клермон Фут
ФК Клермон Фут
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
3
0
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«ПСЖ» — «Клермон Фут»: смотреть трансляцию лиги Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 18 9 1 65-24 63
2
 Брест 27 14 8 5 37-20 50
3
 Лилль 28 13 10 5 42-25 49
4
 Монако 27 14 7 6 52-38 49
5
 Ланс 28 12 7 9 37-30 43
6
 Ницца 27 12 7 8 28-22 43
7
 Марсель 28 10 9 9 41-33 39
8
 Ренн 27 10 9 8 40-33 39
9
 Реймс 27 11 6 10 35-36 39
10
 Лион 27 10 5 12 31-41 35
11
 Тулуза 27 8 8 11 32-36 32
12
 Страсбур 27 8 8 11 30-39 32
13
 Монпелье 27 7 9 11 33-40 30
14
 Гавр 28 6 10 12 27-36 28
15
 Нант 27 8 4 15 26-42 28
16
 Лорьян 27 6 8 13 35-50 26
17
 Метц 27 6 5 16 25-44 23
18
 Клермон Фут 28 4 9 15 20-47 21
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.04 22:00
Лилль – Марсель
 3 : 1
6.04 18:00
Ланс – Гавр
 1 : 1
6.04 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 1 : 1
7.04 14:00
Брест – Метц
 - : -
7.04 16:00
Монпелье – Лорьян
 - : -
7.04 16:00
Реймс – Ницца
 - : -
7.04 16:00
Тулуза – Страсбур
 - : -
7.04 18:05
Монако – Ренн
 - : -
7.04 21:45
Нант – Лион
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 16
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Александр Головин

Александр Головин

Монако

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 17 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 19 2 3
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 18 1 2
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