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«ПСЖ» интересуется Салахом

14:15
Мохамед Салах. Фото AFP
Мохамед Салах. Фото AFP
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«ПСЖ» связывался с агентом форварда «Ливерупля» Мохамеда Салаха, сообщает Telefoot.

По данным источника, в марте представители парижского клуба сообщили ангету египтянина о своем интересе.

В этом сезоне 28-летний футболист провел 20 матчей в АПЛ, отметившись 19 голами и 3 результативными передачами. Контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/telefoot_TF1/status/1381175086623952897

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