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«Монако» — «Дижон»: прямая трансляция матча чемпионата Франции

17:05
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
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11 апреля «Монако» на своем поле сыграет с «Дижоном» в матче 32-го тура чемпионата Франции. Начало встречи в 18.05 (по мск).

Монегаски с 62 очками занимают третье место в турнирной таблице лиги 1. За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. «Дижон» — 15 баллов и 20-я, последняя строчка.

Следить за трансляцией матча «Монако» — «Дижон» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч Футбол 2».

Видеотрансляция матча «Монако» — «Дижон»

Монако — Дижон

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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