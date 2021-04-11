«Монако» — «Дижон»: прямая трансляция матча чемпионата Франции
11 апреля «Монако» на своем поле сыграет с «Дижоном» в матче 32-го тура чемпионата Франции. Начало встречи в 18.05 (по мск).
Монегаски с 62 очками занимают третье место в турнирной таблице лиги 1. За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. «Дижон» — 15 баллов и 20-я, последняя строчка.
Следить за трансляцией матча «Монако» — «Дижон» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч Футбол 2».
Видеотрансляция матча «Монако» — «Дижон»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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