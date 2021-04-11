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Покеттино рассказал, почему заменил Наваса в перерыве матча против «Страсбура»

12:16
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино рассказал, почему заменил вратаря Кейлора Наваса в матче 32-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (4:1).

«Мы заменили Кейлора, чтобы предостеречь от проблем. У нас большая команда медиков, посмотрим, что они скажут. Надеюсь, что с ним ничего серьезного», — приводит Goal слова Покеттино.

Навас покинул поле после перерыва матча, вместо него появился Серхио Рико.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/pochettino-navas-psg-keeper-subbed-at-half-time-strasbourg/qdoin1xoeyqj1vjfncatpod1x

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