Покеттино рассказал, почему заменил Наваса в перерыве матча против «Страсбура»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино рассказал, почему заменил вратаря Кейлора Наваса в матче 32-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (4:1).
«Мы заменили Кейлора, чтобы предостеречь от проблем. У нас большая команда медиков, посмотрим, что они скажут. Надеюсь, что с ним ничего серьезного», — приводит Goal слова Покеттино.
Навас покинул поле после перерыва матча, вместо него появился Серхио Рико.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/pochettino-navas-psg-keeper-subbed-at-half-time-strasbourg/qdoin1xoeyqj1vjfncatpod1x
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