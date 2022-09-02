«ПСЖ» и «Галатасарай» не могут договориться об условиях аренды Икарди
Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди хочет продолжить карьеру в турецком клубе, однако с его трансфером возникли трудности, сообщает RMC Sport.
По данным источника, «ПСЖ» и «Галатасарай» не могут договориться об условиях аренды игрока. Сам Икарди уже дал согласие на переход.
За ситуацией вокруг аргентинца следит «Фенербахче», однако футболист вероятнее всего перейдет в «Галатасарай».
В нынешнем сезоне форвард не провел ни одного матча за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро. Трансферное окно в Турции закроется 8 сентября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|5
|4
|1
|0
|21-4
|13
|
2
|Ланс
|5
|4
|1
|0
|14-6
|13
|
3
|Марсель
|5
|4
|1
|0
|11-3
|13
|
4
|Лион
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|
5
|Монпелье
|5
|3
|0
|2
|15-9
|9
|
6
|Лилль
|5
|2
|1
|2
|10-12
|7
|
7
|Лорьян
|4
|2
|1
|1
|7-8
|7
|
8
|Ренн
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
9
|Осер
|5
|2
|1
|2
|7-9
|7
|
10
|Труа
|5
|2
|0
|3
|10-13
|6
|
11
|Клермон Фут
|5
|2
|0
|3
|6-10
|6
|
12
|Нант
|5
|1
|3
|1
|6-5
|6
|
13
|Ницца
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
14
|Тулуза
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
15
|Монако
|5
|1
|2
|2
|7-11
|5
|
16
|Реймс
|5
|1
|2
|2
|9-12
|5
|
17
|Брест
|5
|1
|1
|3
|7-15
|4
|
18
|Страсбур
|5
|0
|3
|2
|4-6
|3
|
19
|Анже
|5
|0
|2
|3
|6-12
|2
|
20
|Аяччо
|5
|0
|1
|4
|3-9
|1
Результаты / календарь
1 тур
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15 тур
16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.09
|18:00
|
Осер – Марсель
|- : -
|3.09
|20:00
|
Лион – Анже
|- : -
|3.09
|22:00
|
Нант – ПСЖ
|- : -
|4.09
|14:00
|
Монпелье – Лилль
|- : -
|4.09
|16:00
|
Аяччо – Лорьян
|- : -
|4.09
|16:00
|
Брест – Страсбур
|- : -
|4.09
|16:00
|
Клермон Фут – Тулуза
|- : -
|4.09
|16:00
|
Реймс – Ланс
|- : -
|4.09
|18:05
|
Труа – Ренн
|- : -
|4.09
|21:45
|
Ницца – Монако
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Неймар
ПСЖ
|7
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|6
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|4
|
|
Давид Да Кошта
Ланс
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Ромен Сален
Ренн
|0
|1
|1
|
|
Пьер Ле Мелу
Брест
|4
|1
|1
|
|
Юссуф Фофана
Монако
|4
|1
|1
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