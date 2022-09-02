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Сегодня, 10:42

«ПСЖ» и «Галатасарай» не могут договориться об условиях аренды Икарди

Виктория Кравченко
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Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди хочет продолжить карьеру в турецком клубе, однако с его трансфером возникли трудности, сообщает RMC Sport.

По данным источника, «ПСЖ» и «Галатасарай» не могут договориться об условиях аренды игрока. Сам Икарди уже дал согласие на переход.

За ситуацией вокруг аргентинца следит «Фенербахче», однако футболист вероятнее всего перейдет в «Галатасарай».

В нынешнем сезоне форвард не провел ни одного матча за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро. Трансферное окно в Турции закроется 8 сентября.

Мауро Икарди
ФК Галатасарай
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Монпелье 5 3 0 2 15-9 9
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 Лилль 5 2 1 2 10-12 7
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 Лорьян 4 2 1 1 7-8 7
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 Ренн 5 2 1 2 7-6 7
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