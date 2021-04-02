Мбаппе: «Каждый раз, когда выхожу на поле, говорю себе, что я лучший»

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сравнил себя с форвардами Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Каждый раз, когда выхожу на поле, говорю себе, что я лучший. Хотя я играл против Роналду и Месси, они все делают лучше меня и больше. Но в голове у себя я всегда говорю, что я лучший, я стараюсь изо всех сил», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

В текущем сезоне 22-летний француз провел 25 матчей в лиге 1 и забил 20 голов.