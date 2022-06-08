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Сегодня, 12:08

Агент Головина рассказал об интересе со стороны других клубов

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Головин.
Фото Global Look Press

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал об интересе со стороны других клубов.

«Обращаются постоянно, в том числе и сейчас. Но Саша — недешевый игрок, и плюс всех определяем сначала к руководству «Монако», — сказал Клюев «СЭ».

В прошедшем сезоне Головин принял участие в 27 матчах французской Лиги-1, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами.

26-летний россиянин играет за «Монако» с 2018 года, куда он перешел из ЦСКА.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
10
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
16
 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
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 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
20
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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21.05 22:00
Анже – Монпелье
 2 : 0
21.05 22:00
Брест – Бордо
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21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 1 : 2
21.05 22:00
Ланс – Монако
 2 : 2
21.05 22:00
Лилль – Ренн
 2 : 2
21.05 22:00
Лорьян – Труа
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Марсель – Страсбур
 4 : 0
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Нант – Сент-Этьен
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Реймс – Ницца
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 29
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

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Мусса Дембеле

Лион

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ПСЖ

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Лионель Месси

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ПСЖ

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Бенжамен Буриго

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Ренн

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Ницца

 34 2 5
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