Агент Головина рассказал об интересе со стороны других клубов

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал об интересе со стороны других клубов.

«Обращаются постоянно, в том числе и сейчас. Но Саша — недешевый игрок, и плюс всех определяем сначала к руководству «Монако», — сказал Клюев «СЭ».

В прошедшем сезоне Головин принял участие в 27 матчах французской Лиги-1, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами.

26-летний россиянин играет за «Монако» с 2018 года, куда он перешел из ЦСКА.