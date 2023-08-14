«ПСЖ» хочет подписать Сангаре
Полузащитник ПСВ Ибраим Сангаре может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщил в Twitter журналист Фабрис Хоукинс.
По информации источника, при возможном уходе нападающего Неймара и полузащитника Марко Верратти, парижский клуб хочет подписать Сангаре за 37 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Бавария» заинтересована в покупке 25-летнего ивуарийского полузащитника.
В прошлом сезоне Сангаре сыграл 45 матчей за ПСВ во всех турнирах, забив 8 голов. Его действующий контракт с нидерландским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
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|В
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|+/-
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|
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|Ренн
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|1
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|0
|5-1
|3
|
2
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Монако
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Тулуза
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Страсбур
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Брест
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Монпелье
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Гавр
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Лилль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|ПСЖ
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Лорьян
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Лион
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Клермон Фут
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
|Ланс
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
17
|Метц
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|
18
|Нант
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
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|18.08
|22:00
|
Метц – Марсель
|- : -
|19.08
|18:00
|
Лион – Монпелье
|- : -
|19.08
|22:00
|
Тулуза – ПСЖ
|- : -
|20.08
|14:00
|
Лилль – Нант
|- : -
|20.08
|16:00
|
Гавр – Брест
|- : -
|20.08
|16:00
|
Лорьян – Ницца
|- : -
|20.08
|16:00
|
Реймс – Клермон Фут
|- : -
|20.08
|18:05
|
Монако – Страсбур
|- : -
|20.08
|21:45
|
Ланс – Ренн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|2
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|2
|
|
Ибрахим Салах
Ренн
|2
|П
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|1
|
|
де Оливейра Кампос Вандерсон
Монако
|1
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Адриен Томассон
Ланс
|1
|1
|0
|
|
Магнес Аклиуш
Монако
|1
|0
|1
|
|
Юсеф Аталь
Ницца
|1
|0
|1
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