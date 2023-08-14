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Сегодня, 18:59

«ПСЖ» хочет подписать Сангаре

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Полузащитник ПСВ Ибраим Сангаре может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщил в Twitter журналист Фабрис Хоукинс.

По информации источника, при возможном уходе нападающего Неймара и полузащитника Марко Верратти, парижский клуб хочет подписать Сангаре за 37 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» заинтересована в покупке 25-летнего ивуарийского полузащитника.

В прошлом сезоне Сангаре сыграл 45 матчей за ПСВ во всех турнирах, забив 8 голов. Его действующий контракт с нидерландским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

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ФК ПСВ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Марсель 1 1 0 0 2-1 3
3
 Монако 1 1 0 0 4-2 3
4
 Тулуза 1 1 0 0 2-1 3
5
 Страсбур 1 1 0 0 2-1 3
6
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
7
 Монпелье 1 0 1 0 2-2 1
8
 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
9
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
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 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
13
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
14
 Лион 1 0 0 1 1-2 0
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18
 Нант 1 0 0 1 1-2 0
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18.08 22:00
Метц – Марсель
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Реймс – Клермон Фут
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Монпелье

 2
Виссам Бен-Йеддер

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Монако

 2
Ибрахим Салах

Ибрахим Салах

Ренн

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П
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

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де Оливейра Кампос Вандерсон

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Монако

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Анжел Гомеш

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Лилль

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И К Ж
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Монако

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