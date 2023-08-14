Отец Кузяева — о дебюте сына в лиге 1: «Далер был одним из лидеров на поле, выполнил большой объем работы»

Адьям Кузяев, отец российского полузащитника Далера Кузяева, высказался о дебюте своего сына в лиге 1.

«Гавр» показал хороший результат в первом матче чемпионата, а Далер был одним из лидеров на поле, внес вклад в игру и выполнил большой объем работы. Для первого матча, да еще и в высшем дивизионе Франции, команда и сам Далер показали себя только с хорошей стороны. Понятно, что многим хочется начинать свой дебют с победы, но сын и команда, в которой много новых футболистов, сами являются дебютантами в элите французского футбола. Ничья 2:2 — вполне нормальный результат для «Гавра» и Далера в рамках первого матча сезона», — цитирует Кузяева-старшего Sport24.

В июле Кузяев подписал контракт с «Гавром». Его соглашение с французским клубом рассчитано до 2025 года.

В матче 1-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (2:2) 30-летний россиянин вышел на поле с первых минут и был заменен на 86-й минуте.