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Сегодня, 18:35

Отец Кузяева — о дебюте сына в лиге 1: «Далер был одним из лидеров на поле, выполнил большой объем работы»

Алина Савинова
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Адьям Кузяев, отец российского полузащитника Далера Кузяева, высказался о дебюте своего сына в лиге 1.

«Гавр» показал хороший результат в первом матче чемпионата, а Далер был одним из лидеров на поле, внес вклад в игру и выполнил большой объем работы. Для первого матча, да еще и в высшем дивизионе Франции, команда и сам Далер показали себя только с хорошей стороны. Понятно, что многим хочется начинать свой дебют с победы, но сын и команда, в которой много новых футболистов, сами являются дебютантами в элите французского футбола. Ничья 2:2 — вполне нормальный результат для «Гавра» и Далера в рамках первого матча сезона», — цитирует Кузяева-старшего Sport24.

В июле Кузяев подписал контракт с «Гавром». Его соглашение с французским клубом рассчитано до 2025 года.

В матче 1-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (2:2) 30-летний россиянин вышел на поле с первых минут и был заменен на 86-й минуте.

Источник: https://sport24.ru/football/news-568214-otets-kuzyayeva-o-debyute-syna-v-lige-1-daler-byl-odnim-iz-liderov-vypolnil-bolshoy-obyem-raboty
Далер Кузяев
ФК Гавр
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 И В Н П +/- О
1
 Ренн 1 1 0 0 5-1 3
2
 Марсель 1 1 0 0 2-1 3
3
 Монако 1 1 0 0 4-2 3
4
 Тулуза 1 1 0 0 2-1 3
5
 Страсбур 1 1 0 0 2-1 3
6
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
7
 Монпелье 1 0 1 0 2-2 1
8
 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
9
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
12
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
13
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
14
 Лион 1 0 0 1 1-2 0
15
 Клермон Фут 1 0 0 1 2-4 0
16
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
17
 Метц 1 0 0 1 1-5 0
18
 Нант 1 0 0 1 1-2 0
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34 тур
18.08 22:00
Метц – Марсель
 - : -
19.08 18:00
Лион – Монпелье
 - : -
19.08 22:00
Тулуза – ПСЖ
 - : -
20.08 14:00
Лилль – Нант
 - : -
20.08 16:00
Гавр – Брест
 - : -
20.08 16:00
Лорьян – Ницца
 - : -
20.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
20.08 18:05
Монако – Страсбур
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20.08 21:45
Ланс – Ренн
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Акор Жером Адамс

Монпелье

 2
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 2
Ибрахим Салах

Ибрахим Салах

Ренн

 2
П
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 1
де Оливейра Кампос Вандерсон

де Оливейра Кампос Вандерсон

Монако

 1
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 1
И К Ж
Адриен Томассон

Адриен Томассон

Ланс

 1 1 0
Магнес Аклиуш

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Монако

 1 0 1
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