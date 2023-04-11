«ПСЖ» хочет подписать экс-защитника «Барселоны» Тодибо

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо попал в сферу интересов «ПСЖ», сообщает Footmercato.

По информации источника, качества 23-летнего защитника нравятся советнику парижан Луишу Кампушу.

Тодибо выступает за «Ниццу» с лета 2021 года. До этого француз принадлежал «Барселоне». В текущем сезоне на его счету 38 матчей во всех турнирах.