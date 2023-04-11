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Сегодня, 10:32

Насри о переходе из «Марселя» в «Арсенал»: «Я не мог уйти за ноль евро и сказать: «Чао»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Марселя» Самир Насри признался, что не рассматривал вариант с переходом в «Арсенал» на правах свободного агента, так как чувствовал свой долг перед провансальцами.

«Я был в долгу перед «Марселем». Я мог бы бесплатно перейти в «Арсенал», как это сделали многие другие игроки, но для меня такой вариант был невозможен. Это мой город, мой клуб, я тренировался там, я не мог уйти за ноль евро и сказать: «Чао, я использовал тебя». Это было невозможно, я должен был продлить контракт и выплатить компенсацию клубу», — приводит слова Насри BeFootball.

Насри перешел в «Арсенал» из «Марселя» в 2008 году. Лондонский клуб заплатил за французского полузащитника 16 миллионов евро.

Самир Насри
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Марсель
0
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 30 22 3 5 70-29 69
2
 Ланс 30 18 9 3 50-22 63
3
 Марсель 30 18 7 5 54-29 61
4
 Монако 30 17 7 6 63-42 58
5
 Лилль 30 15 7 8 54-38 52
6
 Ренн 30 15 5 10 48-33 50
7
 Реймс 30 11 14 5 40-29 47
8
 Ницца 30 11 12 7 38-28 45
9
 Лион 30 13 8 9 47-33 47
10
 Лорьян 30 12 9 9 42-40 45
11
 Монпелье 30 11 4 15 46-50 37
12
 Клермон Фут 30 11 7 12 31-41 40
13
 Тулуза 30 11 5 14 46-52 38
14
 Нант 30 6 13 11 32-42 31
15
 Брест 30 6 10 14 34-48 28
16
 Страсбур 30 5 11 14 38-52 26
17
 Осер 30 7 8 15 27-51 29
18
 Труа 30 4 9 17 38-64 21
19
 Аяччо 30 6 3 21 21-55 21
20
 Анже 30 3 5 22 23-64 14
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38 тур
14.04 22:00
Тулуза – Лион
 - : -
15.04 18:00
Ренн – Реймс
 - : -
15.04 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
16.04 14:00
Лилль – Монпелье
 - : -
16.04 16:00
Осер – Нант
 - : -
16.04 16:00
Брест – Ницца
 - : -
16.04 16:00
Клермон Фут – Анже
 - : -
16.04 16:00
Страсбур – Аяччо
 - : -
16.04 18:05
Монако – Лорьян
 - : -
16.04 21:45
Марсель – Труа
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 18
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 14
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 25 2 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 23 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 24 2 2
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