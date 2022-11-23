«ПСЖ» готов вложить 500 миллионов евро в реконструкцию домашнего стадиона

«ПСЖ» готов вложить 500 миллионов евро в реконструкцию домашнего стадиона «Парк де Пренс», сообщает Bloomberg. Вместимость арены в таком случае составит 60 тысяч человек.

Однако руководство французского клуба готово вложиться в строительство только в том случае, если получит полный контроль над стадионом.

Между «ПСЖ» и мэрией Парижа в течение многих лет ведутся переговоры о приобретении «Парк де Пренс», но клуб считает, что запрашиваемая цена непомерно высока.

Приоритет — остаться, но рассматриваются и другие варианты, в том числе «Стад де Франс».