Дрогба считает, что Мбаппе очень похож на бразильца Роналдо

Экс-форвард «Челси» и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба поделился мнением об игре нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Он молод, но уже созрел. Мужчина уже готов стать суперзвездой. Он действительно принимает это и доказывает в каждой своей игре. В нем можно увидеть многое от бразильца Роналдо. Также в нем прослеживаются черты таких французских игроков, как Анри и Анелька. Уйдет ли Мбаппе из «ПСЖ»? Думаю, именно этого мы все от него и ожидаем. Я не в курсе всех подробностей его ситуации, но знаю, что он хочет заявить о себе, выиграв Лигу чемпионов с «ПСЖ». Это будет много значить для него и для клуба», — цитирует ивуарийца Hitc.

На чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Франции попала в группу D с Австралией, Тунисом и Данией. В своем первом матче французы встретились с австралийцами (4:1). 23-летний Мбаппе отметился забитым голом и результативной передачей.

Следующая игра команды Дидье Дешама состоится с датчанами 26 ноября (19.00 мск).