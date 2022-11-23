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Сегодня, 11:04

Австралиец Киснорбо возглавил «Труа»

Сергей Разин
корреспондент
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Австралийский специалист Патрик Киснорбо возглавил «Труа», сообщается на официальном сайте французского клуба.

Соглашение с 41-летним австралийцем рассчитано до лета 2025 года.

Последним клубом Киснорбо был «Мельбурн Сити», который он возглавлял с сентября 2020 года.

«Труа» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

ФК Труа
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Неймар

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