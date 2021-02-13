«ПСЖ» готов предложить контракт Доннарумме

«ПСЖ» проявляет интерес к вратарю «Милана» Джанлуиджи Доннарумме, утверждает на La Gazzetta dello Sport.

Спортивный директор парижан Леонардо хорошо знает итальянца еще со времен работы в «Милане», он долгое время убеждает игрока присоединиться к «ПСЖ».

Ранее стало известно, что «Милан» готов платить Доннарумме 7,5 млн евро в год по долгосрочному контракту, но агент игрока Мино Райола настаивает на 10 млн евро в год с более коротким сроком соглашения.

Действующее соглашение 21-летнего голкипера с «Миланом» рассчитано до конца текущего сезона.

В этом сезоне Доннарумма провел 20 матчей в серии А, 7 из них — на ноль.