«ПСЖ» готов предложить контракт Доннарумме
«ПСЖ» проявляет интерес к вратарю «Милана» Джанлуиджи Доннарумме, утверждает на La Gazzetta dello Sport.
Спортивный директор парижан Леонардо хорошо знает итальянца еще со времен работы в «Милане», он долгое время убеждает игрока присоединиться к «ПСЖ».
Ранее стало известно, что «Милан» готов платить Доннарумме 7,5 млн евро в год по долгосрочному контракту, но агент игрока Мино Райола настаивает на 10 млн евро в год с более коротким сроком соглашения.
Действующее соглашение 21-летнего голкипера с «Миланом» рассчитано до конца текущего сезона.
В этом сезоне Доннарумма провел 20 матчей в серии А, 7 из них — на ноль.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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