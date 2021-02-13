«ПСЖ» переиграл «Ниццу» и вернулся на первое место
«ПСЖ» принимал «Ниццу» в матче 25-го тура чемпионата Франции. Парижане одержали победу со счетом 2:1.
«ПСЖ» набрал 54 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице. Однако у «Лилля» также 54 очка и еще матч в запасе.
Чемпионат Франции. Лига 1
25-й тур
ПСЖ — «Ницца» — 2:1 (1:0)
Голы: Дракслер, 22 (1:0). Рони Лопеш, 50 (1:1). Кин, 76 (2:1).
ПСЖ: Навас, Кюрзава (Баккер, 77), Маркиньюс, Кимпембе, Керер, Гей, Дракслер (Сарабия, 77), Паредес (Эррера, 83), Икарди, Мбаппе, Кин (Данилу Перейра, 83).
«Ницца»: Бенитес, Камара, Пельмар, Тодибо, Салиба, Ле Мелу, Будауи, Рони Лопеш, Клод Морис, Маолида, Гуири.
Предупреждения: Мбаппе, 87. Икарди, 89.
Судья: Пиньяр (Франция).
13 февраля. Париж. Стадион «Парк де Пренс».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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