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«ПСЖ» переиграл «Ниццу» и вернулся на первое место

20:49
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«ПСЖ» принимал «Ниццу» в матче 25-го тура чемпионата Франции. Парижане одержали победу со счетом 2:1.

«ПСЖ» набрал 54 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице. Однако у «Лилля» также 54 очка и еще матч в запасе.

Чемпионат Франции. Лига 1

25-й тур

ПСЖ — «Ницца» — 2:1 (1:0)

Голы: Дракслер, 22 (1:0). Рони Лопеш, 50 (1:1). Кин, 76 (2:1).

ПСЖ: Навас, Кюрзава (Баккер, 77), Маркиньюс, Кимпембе, Керер, Гей, Дракслер (Сарабия, 77), Паредес (Эррера, 83), Икарди, Мбаппе, Кин (Данилу Перейра, 83).

«Ницца»: Бенитес, Камара, Пельмар, Тодибо, Салиба, Ле Мелу, Будауи, Рони Лопеш, Клод Морис, Маолида, Гуири.

Предупреждения: Мбаппе, 87. Икарди, 89.

Судья: Пиньяр (Франция).

13 февраля. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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