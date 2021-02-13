Зидан может стать преемником Дешама в сборной Франции
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявил, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить французскую национальную команду вместо Дидье Дешама.
«У нас отличные отношения с Зинедином. Если Дешам уйдет из сборной, первым, кого я захочу увидеть на его месте, будет Зидан», — цитирует L'Equipe Ле Грэ.
Зидан становился чемпионом мира и Европы в составе сборной Франции в качестве футболиста.
Дешам возглавляет сборную Франции с лета 2012 года. Его нынешний контракт действует до конца 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Le-graet-pense-toujours-a-zidane-pour-succeder-a-deschamps-en-equipe-de-france/1222749
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