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Зидан может стать преемником Дешама в сборной Франции

13:45
Зинедин Зидан. Фото AFP
Зинедин Зидан. Фото AFP
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Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявил, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить французскую национальную команду вместо Дидье Дешама.

«У нас отличные отношения с Зинедином. Если Дешам уйдет из сборной, первым, кого я захочу увидеть на его месте, будет Зидан», — цитирует L'Equipe Ле Грэ.

Зидан становился чемпионом мира и Европы в составе сборной Франции в качестве футболиста.

Дешам возглавляет сборную Франции с лета 2012 года. Его нынешний контракт действует до конца 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Le-graet-pense-toujours-a-zidane-pour-succeder-a-deschamps-en-equipe-de-france/1222749

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