Зидан может стать преемником Дешама в сборной Франции

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявил, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить французскую национальную команду вместо Дидье Дешама.

«У нас отличные отношения с Зинедином. Если Дешам уйдет из сборной, первым, кого я захочу увидеть на его месте, будет Зидан», — цитирует L'Equipe Ле Грэ.

Зидан становился чемпионом мира и Европы в составе сборной Франции в качестве футболиста.

Дешам возглавляет сборную Франции с лета 2012 года. Его нынешний контракт действует до конца 2022 года.