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«ПСЖ» переиграл «Анже». Месси забил в первом матче после ЧМ-2022

Месси забил в победном матче «ПСЖ» против «Анже»
Евгений Козинов
Корреспондент
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11 января. «ПСЖ» — «Анже» — 2:0.
Фото Reuters

«ПСЖ» выиграл у «Анже» в матче 18-го тура чемпионата Франции — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс».

Нападающий Уго Экитике на 5-й минуте встречи вывел парижскую команду вперед. Его гол стал единственным в первом тайме.

После перерыва голом отметился Лионель Месси. Аргентинец провел первый официальный матч после победы со сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.

«ПСЖ» набрал 44 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Анже» идет последним с 8 очками.

Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:0
Анже

Лионель Месси
Футбол
ФК Анже
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 15 2 1 48-13 47
2
 Ланс 18 12 5 1 31-13 41
3
 Марсель 18 12 3 3 36-15 39
4
 Монако 18 10 4 4 35-25 34
5
 Ренн 18 10 4 4 35-20 34
6
 Лорьян 18 9 5 4 30-26 32
7
 Лилль 18 9 4 5 30-24 31
8
 Клермон Фут 18 7 4 7 22-26 25
9
 Лион 18 7 4 7 27-21 25
10
 Ницца 18 6 6 6 22-20 24
11
 Реймс 18 5 9 4 21-23 24
12
 Тулуза 18 6 4 8 28-33 22
13
 Нант 18 3 9 6 18-24 18
14
 Труа 18 4 6 8 29-35 18
15
 Монпелье 18 5 2 11 28-37 17
16
 Аяччо 18 4 3 11 15-27 15
17
 Брест 18 3 5 10 18-33 14
18
 Осер 18 3 4 11 16-40 13
19
 Страсбур 18 1 9 8 22-33 12
20
 Анже 18 2 2 14 16-39 8
Результаты / календарь
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38 тур
11.01 21:00
Аяччо – Реймс
 0 : 1
11.01 21:00
Осер – Тулуза
 0 : 5
11.01 21:00
Брест – Лилль
 0 : 0
11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
 2 : 1
11.01 21:00
Нант – Лион
 0 : 0
11.01 23:00
Лорьян – Монако
 2 : 2
11.01 23:00
Ницца – Монпелье
 6 : 1
11.01 23:00
ПСЖ – Анже
 2 : 0
11.01 23:00
Страсбур – Ланс
 2 : 2
11.01 23:00
Труа – Марсель
 0 : 2
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 11
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 13 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 15 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 12 1 2
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