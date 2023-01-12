«ПСЖ» переиграл «Анже». Месси забил в первом матче после ЧМ-2022

Месси забил в победном матче «ПСЖ» против «Анже»

«ПСЖ» выиграл у «Анже» в матче 18-го тура чемпионата Франции — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс».

Нападающий Уго Экитике на 5-й минуте встречи вывел парижскую команду вперед. Его гол стал единственным в первом тайме.

После перерыва голом отметился Лионель Месси. Аргентинец провел первый официальный матч после победы со сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.

«ПСЖ» набрал 44 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Анже» идет последним с 8 очками.