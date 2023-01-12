«ПСЖ» переиграл «Анже». Месси забил в первом матче после ЧМ-2022
Месси забил в победном матче «ПСЖ» против «Анже»
«ПСЖ» выиграл у «Анже» в матче 18-го тура чемпионата Франции — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс».
Нападающий Уго Экитике на 5-й минуте встречи вывел парижскую команду вперед. Его гол стал единственным в первом тайме.
После перерыва голом отметился Лионель Месси. Аргентинец провел первый официальный матч после победы со сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.
«ПСЖ» набрал 44 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Анже» идет последним с 8 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|18
|15
|2
|1
|48-13
|47
|
2
|Ланс
|18
|12
|5
|1
|31-13
|41
|
3
|Марсель
|18
|12
|3
|3
|36-15
|39
|
4
|Монако
|18
|10
|4
|4
|35-25
|34
|
5
|Ренн
|18
|10
|4
|4
|35-20
|34
|
6
|Лорьян
|18
|9
|5
|4
|30-26
|32
|
7
|Лилль
|18
|9
|4
|5
|30-24
|31
|
8
|Клермон Фут
|18
|7
|4
|7
|22-26
|25
|
9
|Лион
|18
|7
|4
|7
|27-21
|25
|
10
|Ницца
|18
|6
|6
|6
|22-20
|24
|
11
|Реймс
|18
|5
|9
|4
|21-23
|24
|
12
|Тулуза
|18
|6
|4
|8
|28-33
|22
|
13
|Нант
|18
|3
|9
|6
|18-24
|18
|
14
|Труа
|18
|4
|6
|8
|29-35
|18
|
15
|Монпелье
|18
|5
|2
|11
|28-37
|17
|
16
|Аяччо
|18
|4
|3
|11
|15-27
|15
|
17
|Брест
|18
|3
|5
|10
|18-33
|14
|
18
|Осер
|18
|3
|4
|11
|16-40
|13
|
19
|Страсбур
|18
|1
|9
|8
|22-33
|12
|
20
|Анже
|18
|2
|2
|14
|16-39
|8
Результаты / календарь
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38 тур
|11.01
|21:00
|
Аяччо – Реймс
|0 : 1
|11.01
|21:00
|
Осер – Тулуза
|0 : 5
|11.01
|21:00
|
Брест – Лилль
|0 : 0
|11.01
|21:00
|
Клермон Фут – Ренн
|2 : 1
|11.01
|21:00
|
Нант – Лион
|0 : 0
|11.01
|23:00
|
Лорьян – Монако
|2 : 2
|11.01
|23:00
|
Ницца – Монпелье
|6 : 1
|11.01
|23:00
|
ПСЖ – Анже
|2 : 0
|11.01
|23:00
|
Страсбур – Ланс
|2 : 2
|11.01
|23:00
|
Труа – Марсель
|0 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|11
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|13
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|15
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|12
|1
|2
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