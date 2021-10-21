Прокурор запросил для Бензема 10 месяцев тюрьмы условно по делу Вальбуэна

Прокурор запросил для нападающего «Реала» Карима Бензема 10 месяцев тюрьмы условно по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна, сообщает Get French Football News.

В случае если судья согласится с предложением обвинения, форвард также должен будет заплатить штраф в размере 75 тысяч евро.

Максимальное наказание, которому мог подвергнуться Бензема, — тюремное заключение сроком на пять лет.

Напомним, что следствие подозревает 33-летнего француза в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием бывшего игрока «Динамо».

Из-за ситуации с шантажом оба игрока не попали в сборную Франции на чемпионат Европы 2016 года.