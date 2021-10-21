Жена Икарди опубликовала совместные фото с мужем впервые после конфликта
15:09
Жена и агент нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди Ванда Нара опубликовала в Instagram совместные фотографии с мужем впервые с момента конфликта.
«Я забочусь о своей семье. О шлюхах позаботится сама жизнь», — подписала Ванда фотографию.
Сторис Ванды Нара. Фото Instagram
17 октября жена Икарди заявила об измене нападающего в своих соцсетях. Позже она удалила из своего профиля все фотографии с мужем.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/stories/wanda_icardi/2688933230902898548
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