Жена Икарди опубликовала совместные фото с мужем впервые после конфликта

Жена и агент нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди Ванда Нара опубликовала в Instagram совместные фотографии с мужем впервые с момента конфликта.

«Я забочусь о своей семье. О шлюхах позаботится сама жизнь», — подписала Ванда фотографию.

Сторис Ванды Нара. Фото Instagram

17 октября жена Икарди заявила об измене нападающего в своих соцсетях. Позже она удалила из своего профиля все фотографии с мужем.