«Монако» и «Лион» могут сыграть матч чемпионата Франции в Китае

Руководители лиги 1 хотят провести матч чемпионата Франции «Монако» — «Лион» в Китае, сообщает L'Equipe. Организация ожидает одобрения ФИФА.

Если этот план будет осуществлен, то игра состоится в Шанхае. Матч 23-го тура лиги 1 «Монако» — «Лион» должен пройти 6 февраля 2022 года. В связи с проблемами с продажей прав на трансляцию, которые были у лиги в прошлом сезоне, руководители ищут возможность выхода на новые рынки. В лиге 1 решили принять предложение провести игру в Шанхае.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола и вице-президент «Монако» Олег Петров одобрили этот проект. Оба клуба имеют связи с Китаем. У «Лиона» есть китайский спонсор и совладелец, а у президента «Монако» Дмитрия Рыболовлева есть бизнес-связи в Китае.