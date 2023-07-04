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Прокуратура Рио-де-Жанейро оштрафовала Неймара за незаконные работы на территории его особняка

Иван Торопцев
Корреспондент
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Неймар.
Фото Global Look Press

Прокуратура Рио-де-Жанейро оштрафовала нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара за нарушение природоохранных правил, сообщает портал G1.

Футболист должен будет выплатить 16 миллионов бразильских реалов (около 3,3 миллиона долларов) за то, что он удалил растительность и облагородил пруд на территории своего дома на побережье Коста-Верде в Рио-де-Жанейро.

После инспекционной проверки прокурор муниципалитета Журасиара установил, что футболист не получал разрешение на ведение работ в своем особняке, незаконно избавился от растительности и вывез землю, а также купался в пруду после того, как власти запретили использовать водоем.

У Неймара есть право подать апелляцию на решение суда в течение 20 дней. В случае, если футболист сделает это и его апелляция не будет принята, футболисту придется заплатить штраф.

Неймар Сантос
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