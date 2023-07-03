Источник: Мбаппе станет игроком «Реала» 6 или 7 июля

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «Реале», утверждает испанский журналист Франсуа Гальярдо.

«6 или 7 июля принесет вам, мадридистам, большую радость. Килиан Мбаппе станет игроком «Реала» и осуществит свою мечту. Осталось совсем немного. Будьте очень спокойны и слушайте меня. Я ничего не говорил на эту тему с 2021 года», — написал Гальярдо в Twitter.

Ранее сообщалось, что 24-летний француз отказался продлевать контракт с «ПСЖ». В ответ руководство парижан выставило ему ультиматум — либо он продлевает соглашение, либо покидает команду уже в летнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 Мбаппе провел 43 матча во всех турнирах, забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.