Источник: Мбаппе станет игроком «Реала» 6 или 7 июля
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «Реале», утверждает испанский журналист Франсуа Гальярдо.
«6 или 7 июля принесет вам, мадридистам, большую радость. Килиан Мбаппе станет игроком «Реала» и осуществит свою мечту. Осталось совсем немного. Будьте очень спокойны и слушайте меня. Я ничего не говорил на эту тему с 2021 года», — написал Гальярдо в Twitter.
Ранее сообщалось, что 24-летний француз отказался продлевать контракт с «ПСЖ». В ответ руководство парижан выставило ему ультиматум — либо он продлевает соглашение, либо покидает команду уже в летнее трансферное окно.
В сезоне-2022/23 Мбаппе провел 43 матча во всех турнирах, забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ПСЖ
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|0-0
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2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
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33 тур
34 тур
|13.08
|00:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|00:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
|00:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|00:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
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Страсбур – Лион
|- : -
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