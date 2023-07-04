«Клермон» подписал полузащитника «Лиона» Кейта
«Лион» объявил о переходе полузащитника Хабиба Кейта в «Клермон».
21-летний малиец подписал контракт с новым клубом на 4 года.
В сезоне-2022/23 Кейта выступал за «Кортрейк» на правах аренды из «Лиона». Футболист забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 21 матче за бельгийскую команду.
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15
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16
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17
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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