«Клермон» подписал полузащитника «Лиона» Кейта

«Лион» объявил о переходе полузащитника Хабиба Кейта в «Клермон».

21-летний малиец подписал контракт с новым клубом на 4 года.

В сезоне-2022/23 Кейта выступал за «Кортрейк» на правах аренды из «Лиона». Футболист забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 21 матче за бельгийскую команду.