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Сегодня, 08:21

Во Франции запретили приносить пластиковые бутылки на матчи, чтобы фанаты не бросали их в игроков

Карен Саркисян
Корреспондент
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Профессиональная футбольная лига (LFP) запретила болельщикам приносить пластиковые бутылки на матчи лиги 1 и лиги 2, начиная с сезона-2022/23, сообщает Get French Football News.

По информации источника, напитки, продаваемые на стадионах во Франции, должны будут наливаться в «многоразовые или картонные емкости».

Отмечается, LFP пошла на эту меру, чтобы свести к минимуму количество предметов, бросаемых болельщиками в игроков или на поле.

Напомним, что в ноябре 2021 года полузащитнику «Марселя» Димитри Пайету в голову попала бутылка, брошенная с трибун на второй минуте матча против «Лиона». Встреча была прервана и завершена в другой день. Болельщик, бросивший бутылку в игрока, был приговорен к шести месяцам тюремного срока условно.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/plastic-bottles-banned-from-french-football-stadia/
Димитри Пайет
Футбол
ФК Лион
ФК Марсель
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  • shpasic

    а можно ж было просто ввести Fan ID и запретить фанатов.

    29.07.2022

    • «ПСЖ» хочет продать Керера
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