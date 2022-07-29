Во Франции запретили приносить пластиковые бутылки на матчи, чтобы фанаты не бросали их в игроков

Профессиональная футбольная лига (LFP) запретила болельщикам приносить пластиковые бутылки на матчи лиги 1 и лиги 2, начиная с сезона-2022/23, сообщает Get French Football News.

По информации источника, напитки, продаваемые на стадионах во Франции, должны будут наливаться в «многоразовые или картонные емкости».

Отмечается, LFP пошла на эту меру, чтобы свести к минимуму количество предметов, бросаемых болельщиками в игроков или на поле.

Напомним, что в ноябре 2021 года полузащитнику «Марселя» Димитри Пайету в голову попала бутылка, брошенная с трибун на второй минуте матча против «Лиона». Встреча была прервана и завершена в другой день. Болельщик, бросивший бутылку в игрока, был приговорен к шести месяцам тюремного срока условно.