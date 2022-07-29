«Монако» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Рабьо

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио в скором времени может вернуться в лигу 1. Французский хавбек выходил на связь с «Монако», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

При этом «монегаски» еще не обсуждали трансфер 27-летнего француза с самим «Ювентусом». Отмечается, что в стане «старой синьоры» еще не решили, будут ли продавать футболиста этим летом.

В минувшем сезоне Рабьо сыграл в 45 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

Контракт Рабьо с «Юве» рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.