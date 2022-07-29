«Монако» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Рабьо
Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио в скором времени может вернуться в лигу 1. Французский хавбек выходил на связь с «Монако», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
При этом «монегаски» еще не обсуждали трансфер 27-летнего француза с самим «Ювентусом». Отмечается, что в стане «старой синьоры» еще не решили, будут ли продавать футболиста этим летом.
В минувшем сезоне Рабьо сыграл в 45 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.
Контракт Рабьо с «Юве» рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.
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|0
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|0
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|0
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14
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|0-0
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15
|Труа
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|0-0
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16
|Лорьян
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|0-0
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17
|Клермон Фут
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|0
|0
|0-0
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
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Монпелье – Труа
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|7.08
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Ренн – Лорьян
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Марсель – Реймс
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