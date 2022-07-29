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Сегодня, 18:41

«Монако» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Рабьо

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио в скором времени может вернуться в лигу 1. Французский хавбек выходил на связь с «Монако», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

При этом «монегаски» еще не обсуждали трансфер 27-летнего француза с самим «Ювентусом». Отмечается, что в стане «старой синьоры» еще не решили, будут ли продавать футболиста этим летом.

В минувшем сезоне Рабьо сыграл в 45 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

Контракт Рабьо с «Юве» рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Адриен Рабьо
ФК Монако
ФК Ювентус
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6
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 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
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 Нант 0 0 0 0 0-0 0
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 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
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 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
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 Анже 0 0 0 0 0-0 0
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 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
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