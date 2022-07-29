«ПСЖ» хочет продать Керера

Защитник «ПСЖ» Тило Керер может покинуть команду в это трансферное окно. По информации RMC Sport, новый главный тренер парижан Кристоф Гальтье не рассчитывает на 25-летнего немца.

Действующий контракт Керера рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Ранее этим летом «ПСЖ» подписал в защиту Нуну Мендеша и Норди Мукьеле.

В прошедшем сезоне Керер сыграл в 34 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.