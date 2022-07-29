«ПСЖ» хочет продать Керера
Защитник «ПСЖ» Тило Керер может покинуть команду в это трансферное окно. По информации RMC Sport, новый главный тренер парижан Кристоф Гальтье не рассчитывает на 25-летнего немца.
Действующий контракт Керера рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
Ранее этим летом «ПСЖ» подписал в защиту Нуну Мендеша и Норди Мукьеле.
В прошедшем сезоне Керер сыграл в 34 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.
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3
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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|0
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|0-0
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15
|Труа
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|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
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|0
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|0-0
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17
|Клермон Фут
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|0
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|0-0
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18
|Тулуза
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|0-0
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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