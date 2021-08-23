Мэр Ниццы призвал наказать ответственных за беспорядки на матче с «Марселем»

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози прокомментировал скандал вокруг матча 3-го тура чемпионата Франции «Ницца» — «Марсель».

«Насилие всегда недопустимо. Профессиональная футбольная лига Франции должна принять санкции после нахождения ответственных. Если поведение некоторых болельщиков вызывает недоумение, то что сказать о поведении президента «Марселя», который также был на трибунах и тренера клуба, который был на поле.

Хочу отметить безупречное поведение игроков и тренера «Ниццы». Теперь национальные власти должны принять соответствующие решения. Каждый должен их уважать», — написал Эстрози в Twitter.

La violence est toujours intol?rable. Des sanctions doivent ?tre prises par @LFPfr apr?s avoir d?termin? les responsabilit?s. Si le comportement de certains supporters est inqualifiable celui du pr?sident de l’OM l’a ?t? aussi en tribune et celui de l’entra?neur sur le terrain. — Christian Estrosi (@cestrosi) August 23, 2021

22 июля во время матча фанаты «Ниццы» выбежали на поле и вступили в драку с игроками. Болельщики были недовольны поведением игрока «Марселя» Димитри Пайета, который швырнул в сторону трибун бутылку, брошенную ранее болельщиками.

После паузы игроки «Ниццы» и арбитры вышли на поле, но футболисты «Марселя» остались в раздевалке. Сразу после формального возобновления арбитр дал финальный свисток.