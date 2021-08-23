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Мэр Ниццы призвал наказать ответственных за беспорядки на матче с «Марселем»

13:22
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Мэр Ниццы Кристиан Эстрози прокомментировал скандал вокруг матча 3-го тура чемпионата Франции «Ницца» — «Марсель».

«Насилие всегда недопустимо. Профессиональная футбольная лига Франции должна принять санкции после нахождения ответственных. Если поведение некоторых болельщиков вызывает недоумение, то что сказать о поведении президента «Марселя», который также был на трибунах и тренера клуба, который был на поле.

Хочу отметить безупречное поведение игроков и тренера «Ниццы». Теперь национальные власти должны принять соответствующие решения. Каждый должен их уважать», — написал Эстрози в Twitter.

22 июля во время матча фанаты «Ниццы» выбежали на поле и вступили в драку с игроками. Болельщики были недовольны поведением игрока «Марселя» Димитри Пайета, который швырнул в сторону трибун бутылку, брошенную ранее болельщиками.

После паузы игроки «Ниццы» и арбитры вышли на поле, но футболисты «Марселя» остались в раздевалке. Сразу после формального возобновления арбитр дал финальный свисток.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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