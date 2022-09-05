Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

5 сентября, 16:25

Президент «ПСЖ»: «Долги некоторых клубов достигают 1,8 миллиарда евро. Мы должны вести себе аккуратнее и рациональнее»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал некоторые европейские клубы, избегая названия команд, за неправильную финансовую политику.

«Долги некоторых клубов достигают 1,8 миллиарда евро. Одни президенты влезают в долги и передают это в «наследство» своим преемникам. И так происходит из года в год. Это ставит под угрозу развитие футбола, а не только будущее этих клубов. Мы должны вести себя аккуратнее и рациональнее. Необходимы специальные правила, которые должны оградить клубы от такого бездумного руководства», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Напомним, что ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал французский «ПСЖ» на 10 миллионов евро за нарушение правил финансового фейр-плей (fair play).

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
2
2
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Головин о победе над «Ниццей»: «Выиграли мы по делу»

Мбаппе прокомментировал слухи о том, что Погба с помощью шаманов наложил на него проклятие
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 6 5 1 0 24-4 16
2
 Марсель 6 5 1 0 13-3 16
3
 Ланс 6 4 2 0 15-7 14
4
 Лион 5 4 1 0 14-4 13
5
 Лорьян 5 3 1 1 8-8 10
6
 Лилль 6 3 1 2 13-13 10
7
 Клермон Фут 6 3 0 3 8-10 9
8
 Монпелье 6 3 0 3 16-12 9
9
 Монако 6 2 2 2 8-11 8
10
 Ренн 6 2 2 2 8-7 8
11
 Труа 6 2 1 3 11-14 7
12
 Осер 6 2 1 3 7-11 7
13
 Нант 6 1 3 2 6-8 6
14
 Реймс 6 1 3 2 10-13 6
15
 Тулуза 6 1 2 3 7-11 5
16
 Ницца 6 1 2 3 4-8 5
17
 Брест 6 1 2 3 8-16 5
18
 Страсбур 6 0 4 2 5-7 4
19
 Анже 6 0 2 4 6-17 2
20
 Аяччо 6 0 1 5 3-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.09 00:00
Аяччо – Ницца
 - : -
11.09 00:00
Анже – Монпелье
 - : -
11.09 00:00
Ланс – Труа
 - : -
11.09 00:00
Лорьян – Нант
 - : -
11.09 00:00
Марсель – Лилль
 - : -
11.09 00:00
Монако – Лион
 - : -
11.09 00:00
ПСЖ – Брест
 - : -
11.09 00:00
Ренн – Осер
 - : -
11.09 00:00
Страсбур – Клермон Фут
 - : -
11.09 00:00
Тулуза – Реймс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 7
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 6
Неймар

Неймар

ПСЖ

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Ромен Сален

Ромен Сален

Ренн

 0 1 1
Халид Шабанович

Халид Шабанович

Анже

 4 1 1
Пьер Ле Мелу

Пьер Ле Мелу

Брест

 5 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости