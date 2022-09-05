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5 сентября, 19:49

Мбаппе прокомментировал слухи о том, что Погба с помощью шаманов наложил на него проклятие

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о слухах, согласно которым его партнер по национальной команде Поль Погба обращался к шаманам, чтобы наложить на него проклятье.

«Сейчас я предпочитаю верить словам товарища по команде, а не желтой прессе. Его слово против слов его брата, и я намерен поверить партнеру по команде. Честно говоря, даже не думаю об этом. Сейчас мои мысли заняты совсем другим», — приводит слова Мбаппе Get French Football News.

Брат полузащитника «Ювентуса» Поля Погба Матиас недавно сообщил, что футболист обращался к шаману ради наложения проклятия на Килиана Мбаппе.

Позже во Франции сообщили, что Погба действительно обращался к шаману, но не ради проклятия партнера по сборной, а ради финансовой помощи детям в Африке.

Также Прокуратура Парижа начала расследования после заявления Поля Погба о шантаже со стороны брата.

Килиан Мбаппе
Поль Погба
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Марсель 6 5 1 0 13-3 16
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 Ланс 6 4 2 0 15-7 14
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 Лион 5 4 1 0 14-4 13
5
 Лорьян 5 3 1 1 8-8 10
6
 Лилль 6 3 1 2 13-13 10
7
 Клермон Фут 6 3 0 3 8-10 9
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 Монпелье 6 3 0 3 16-12 9
9
 Монако 6 2 2 2 8-11 8
10
 Ренн 6 2 2 2 8-7 8
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 Труа 6 2 1 3 11-14 7
12
 Осер 6 2 1 3 7-11 7
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 Нант 6 1 3 2 6-8 6
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 Реймс 6 1 3 2 10-13 6
15
 Тулуза 6 1 2 3 7-11 5
16
 Ницца 6 1 2 3 4-8 5
17
 Брест 6 1 2 3 8-16 5
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 Страсбур 6 0 4 2 5-7 4
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 Анже 6 0 2 4 6-17 2
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Лорьян – Нант
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 - : -
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Монако – Лион
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 7
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 6
Неймар

Неймар

ПСЖ

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Ромен Сален

Ромен Сален

Ренн

 0 1 1
Халид Шабанович

Халид Шабанович

Анже

 4 1 1
Пьер Ле Мелу

Пьер Ле Мелу

Брест

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