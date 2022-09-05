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5 сентября, 12:08

Головин о победе над «Ниццей»: «Выиграли мы по делу»

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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Ниццей» в рамках 6-го тура чемпионата Франции.

«Игры с «Ниццей» всегда принципиальные. По сути, это дерби, поэтому к ним здесь приковано большое внимание. Выиграли мы по делу, владели преимуществом, создали больше моментов и должны были забивать раньше. В частности, в первом тайме был отличный шанс у меня, но немного не повезло, потом ещё после перерыва попал в штангу. Были и другие возможности. Поэтому победа — справедливый итог этого матча. Можем занести эту игру себе в актив», — сказал Головин «СЭ».

«Монако» поднялся на 10-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков. В следующем туре монегаски сыграют с «Лионом» в воскресенье, 11 сентября.

Александр Головин
ФК Монако
ФК Ницца
2
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 ПСЖ 6 5 1 0 24-4 16
2
 Марсель 6 5 1 0 13-3 16
3
 Ланс 6 4 2 0 15-7 14
4
 Лион 5 4 1 0 14-4 13
5
 Лорьян 5 3 1 1 8-8 10
6
 Лилль 6 3 1 2 13-13 10
7
 Клермон Фут 6 3 0 3 8-10 9
8
 Монпелье 6 3 0 3 16-12 9
9
 Монако 6 2 2 2 8-11 8
10
 Ренн 6 2 2 2 8-7 8
11
 Труа 6 2 1 3 11-14 7
12
 Осер 6 2 1 3 7-11 7
13
 Нант 6 1 3 2 6-8 6
14
 Реймс 6 1 3 2 10-13 6
15
 Тулуза 6 1 2 3 7-11 5
16
 Ницца 6 1 2 3 4-8 5
17
 Брест 6 1 2 3 8-16 5
18
 Страсбур 6 0 4 2 5-7 4
19
 Анже 6 0 2 4 6-17 2
20
 Аяччо 6 0 1 5 3-10 1
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11.09 00:00
Аяччо – Ницца
 - : -
11.09 00:00
Анже – Монпелье
 - : -
11.09 00:00
Ланс – Труа
 - : -
11.09 00:00
Лорьян – Нант
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11.09 00:00
Марсель – Лилль
 - : -
11.09 00:00
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 - : -
11.09 00:00
ПСЖ – Брест
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Ренн – Осер
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 7
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 6
Неймар

Неймар

ПСЖ

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Ромен Сален

Ромен Сален

Ренн

 0 1 1
Халид Шабанович

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Анже

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Пьер Ле Мелу

Пьер Ле Мелу

Брест

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