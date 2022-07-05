Президент «ПСЖ»: «Я люблю Зидана как игрока и как тренера, но мы никогда не вели переговоров»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что клуб никогда не вел переговоров с бывшим главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

Во вторник, 5 июля, парижане объявили о подписании контракта с французским специалистом Кристофом Гальтье на два года.

«Я смеюсь, потому что тренер все еще сидит рядом со мной, но вы все равно спрашиваете о Зидане, — приводит слова Аль-Хелайфи Foot01. —Я люблю Зидана как игрока и как тренера, но мы никогда не вели переговоров. Гальтье всегда был для нас вариантом номер один, с самого первого дня, когда мы задумались о поиске нового тренера. Он здесь, и я очень горжусь этим, я очень рад. Я надеюсь, что это последний вопрос, который вы задаете на эту тему».

Предыдущим главным тренером «ПСЖ» был Маурисио Почеттино.